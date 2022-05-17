banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis’te güven oylaması yarın
Meclis’te güven oylaması yarın
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Jet krizinin ‘gizli kahramanı’ kim!
Trafik kazası: Bir araç tamamen yandı
Korkunç trafik kazası
Polise ateş eden 3 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak!
Polise ateş eden 3 zanlı...
Seyir halindeki araç yandı
banner404

Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ugochukwu Godwin Ibejide ve Uche Charles Nwaodika tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Mayıs 2022 Salı 12:55
Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Evrim Kamalı

banner341
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ugochukwu Godwin Ibejide ve Uche Charles Nwaodika tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı. Polis, 16.05.2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Haspolat'ta Lefkoşa'da sakin Zanlı 1 Ugochukwu Godwin Ibejıde ve Zanlı 2 Uche Charles Nwaodıka’nın ve henüz ismi tespit edilemeyen siyahi erkek bir kişi ile birlikte Haspolat'ta sakin Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay 'ın ikamet ettiği daireye zorla girip mülküne tecavüz ettikten sonra Abdul Hashiru Bangura 'ya ait bir adet Dell marka laptop, bir adet I Phone marka cep telefonu, gri renk erkek cüzdanı ve içerisinde bulunan 200 Euro nakit parayı ve adı edilenin adına kayıtlı KC 833 plakalı Hyundai Getz marka araç koçanı, muayenesi, seyrüseferi, ve sigortasını alıp sirkat ettikleri sırada konu malları almalarını engellemeye çalışan ev arkadaşı Osman Daniel Sesay 'ı itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işlediklerini ileri sürdü. Polis, zanlı 2 Uche Charles Nwaodıka'nın karakolda üzerine yapılan aramada arka cebinde sirkat ettiği adı edilene ait KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın araç koçanı, muayenesi, seyrüseferi sigortası ve gri renk erkek cüzdanı bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını,  aranan emareler ve aranan 1 kişi olduğunu söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılar suçlamaları kabul etmeyip, bazı iddialarda bulundu. Zanlı 1, kendisine ve ağabeyine ait cep telefonların müşteki tarafından zorla alındığından bu olayın yaşandığını ileri sürdü. Mahkeme, zanlıların iddialarının da araştırılmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Casinodan 1 milyon 750 bin TL çalmışlardı cezaları belli oldu!
Casinodan 1 milyon 750 bin TL çalmışlardı cezaları belli oldu!
Polise ateş eden 3 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak!
Polise ateş eden 3 zanlı 7 gün daha tutuklu kalacak!
Çatalköy’de bir evden televizyon çalan zanlılar tutuklandı
Çatalköy’de bir evden televizyon çalan zanlılar tutuklandı
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Evinden 90 adet uyuşturucu hap çıktı!
Polisin ‘dur’ ihtarına uymamışlardı... Aranan 1 kişi daha tutuklandı
Polisin ‘dur’ ihtarına uymamışlardı... Aranan 1 kişi daha tutuklandı
Feci kazada bir kişi yoğun bakıma alındı!
Feci kazada bir kişi yoğun bakıma alındı!
Girne'de Ev Açma ve Hırsızlık, 2 kişi tutuklandı
Girne'de Ev Açma ve Hırsızlık, 2 kişi tutuklandı
Polis aracına ateş ettiler
Polis aracına ateş ettiler
Uzaktan akrabası olan 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti
Uzaktan akrabası olan 15 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti
Gökkuşağı Operasyonu'nda 4 kişi tutuklandı
Gökkuşağı Operasyonu'nda 4 kişi tutuklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim