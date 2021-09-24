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Zorla girdiği evin sahibini darp etti, telefonunu kırdı, parasını aldı

Gönyeli’de meydana gelen “Soygun, Soygunculuğa Teşebbüs, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz, Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İbrahim Uçar mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 14:58
Zorla girdiği evin sahibini darp etti, telefonunu kırdı, parasını aldı

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren deneyimli polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili bulguları aktardı.

Açıkada huzurda bulunan zanlı İbrahim Uçar’ın aranan üç zanlı ile birlikte 14 Eylül 2021 tarihinde saat 22.00 raddelerinde Gönyeli' de bulunan M.D’ye ait ikametgâhın oturma odası içerisine izinsiz girip mülküne tecavüz ettikten sonra adı edileni elleri ile ittirip orada bulunan yatağa düşmesine sebep olup darp edip, adı edilenin elinde tuttuğu Redmi Note 8 marka cep telefonunu zorla almaya çalışıp soygunculuğa teşebbüs ettiklerini söyledi.

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Polis olayın akabinde yere düşen telefonun ekranının kasten ve kanunsuz olarak kırılmasına sebep olup hasara uğrattıktan sonra, giymiş olduğu pantolonunun sol cebinde tasarruf ettiği 2100TL parasını da zorla alıp soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının Lefkoşa bölgesinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru Süleyman Açıkada tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Uçar
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