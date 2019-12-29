Ziyamet’de ev yangını

28.12.2019 tarihinde 14.00 - 18.00 saatleri arasında Ziyamet’de Karakol sokak üzerinde bulunan Cemal ÖZER(E-54)’e ait ikametgâhın oturma odası içerisinde muhtemelen koltuk üzerinde bulunan kül tablası içerisinde unutulan sönmemiş sigaranın koltuk üzerine düşmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye ekipleri ve bölge sakinleri tarafından söndürülmüş olup; çıkan yangın sonucu 1 adet çekyat koltuk, 1 adet televizyon, ahşap tavan kaplaması ve oda içerisindeki elektrik aksamları tamamen, 1 adet çekyat koltuk, 2 adet tekli, 2 adet ikili, 1 adet üçlü koltuk, 1 adet ahşap sehpa, 1 adet halı, kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.