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Ziya Kavun 3 gün poliste tutuklu kalacak

Çatalköy’de faaliyet gösteren Acapulco Hotel'de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ziya Kavun mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Temmuz 2021 Pazar 12:24
Ziya Kavun 3 gün poliste tutuklu kalacak

KAMALI HABER

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler huzurda bulunan zanlı Ziya KAVUN'un, 24 Temmuz 2021 tarihinde Catalköy'de meydana gelen "Sirkat" meselesine methaldar olduğunu söyledi. Polis 24 Temmuz 2021 tarihinde, 15.35-15.45 saatleri arasında Çatalköy'de faaliyet gösteren Acapulco Hotel isimli işletmede teknik servis personeli olarak çalışmakta olan zanlı Ziya KAVUN konu hotelin 1136 nolu odasındaki para kasası içerisinde muhafaza edilen M.B.S'e ait toplam 25.000 TL nakit parayı sirkat etmiştir. Aynı tarihte Acapulco Hotelin güvenlik kameralarında yapılan incelemede müştekinin hotelden ayrılmasından sonra para kasasını açma yetkisinin sadece hotelin teknik servis personelinde olduğu ve zanlının ise diğer hotel odalarında aynı işlemi yapmak için az süre harcamasına rağmen 1136 numaralı odada yaşlaşık 4 dakika boyunca durduğu zaman zaman koridora çıkarak gelen birinin gelip gelmediğini kontrol ettiği yine 1136 no'lu odaya girip çıkarken elinde Acapulco Hotele ait bir poşet olduğu ve bu poşetin içerisini kontrollü bir şekilde karıştırmakta olduğu tespit edilmiştir.

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Polis zanlının 25 Temmuz 2021 tarihinde Zanlı Ziya KAVUN mahkeme emri gereği tutuklandığını. Aynı tarihte zanlı Ziya KAVUN'un Arapköy'de bulunan Acapulco Villaları C Blok 12 numaralı ikametgahında bir arama yapılmış olup arama neticesinde konu paraları tespit etmek mümkün olmamıştır.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken bir çok ifade mevcut olup yine izlenmesi gereken kamera görüntüleri olduğundan zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ziya Kavun
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