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Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı 4 gün daha tutuklu kalacak

Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı 4 gün daha tutuklu kalacak

03 Haziran 2019 Pazartesi 18:46
Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı 4 gün daha tutuklu kalacak

Zimmetine para geçiren elektrik kurumu çalışanı 4 gün daha tutuklu kalacak

KIBTEK Gazimağusa bölge amirliğinde elektrik teknisyeni olarak görev yapan A.D, ( E-40 ) 2015 ile 2018 tarihleri arasında Gazimağusa bölgesinde, evrak sahtelemek, tedavüle sürme, emanetçi tarafından sirkat ve görevi kötüye kullanmak suçlamalarıyla ilgili şikâyet üzerine 27.5.2019 tarihinde tutuklanan zanlı tahkikat amaçlı bu güne değin poliste tutuklu kalmıştı.

Zanlı bugün 3.6.19 tarihinde yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Ersoy Soydağ tutukluluk süresince yapmış olduğu icra atlarla ilgili mahkemeye yemin tahtında bilgi aktardı.

Soydağ şahadetinde zanlının 2015 – 2018 tarihleri arasında 14 abonenin sayaçları üzerindeki aylık tüketim miktarlarını daha düşük miktarda el bilgisayarına girip dairede faturalanmalarını sağladığı, bir abonenin elektrik sayacını arızalı olduğu gerekçesiyle değiştirip sayaç üzerinde yazılı 21511 kws miktarını sayaç değişim belgesi üzerine 11086 kws yazmak suretiyle resmi evrakı sahteleyip elektrik kurumuna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü ve görevini kötüye kullandığını aktardı. Soydağ şahadetine devamla zanlının, bir aboneden elektrik borcuna yatırmak maksadıyla almış olduğu 5000 TL parayı kurum veznesine yatırmayıp tasarrufuna geçirmek suretiyle emanetçi tarafından sirkat suçu işlediğini de ekledi.

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Şikâyetin kurum tarafından polise yapıldığını, tespit edilen 5 abonenin sayaçlarını kurumdan emare olarak teslim aldığını, sayaçların kontrol için merkeze gönderilmesi gerekirken gönderilmediğini de aktaran tahkikat memuru konu ile ilgili kurum tarafından soruşturma açıldığını öğrendiğini belirtti.

Soydağ şahadetinde olayın sosyal medyada duyulması üzerine şikâyetçi sayısında artış olduğunu aktardı. Bir kişinin elektriğinin bağlanmasına karşılık 2017 yılında zanlıya 4880 TL verdiğini ancak elektriğinin bağlanmadığını aktaran Soydağ şahadetine devamla şöyle konuştu; “ zanlı 2016 – 2017 tarihlerinde aylık fatura bedellerini ödemek için bir aboneden 7500 TL, 29 ve 30.5.19 tarihlerinde 14 sayaç abonelerinden birinden ödeme yapmak için 1500 TL, bir diğerinden ise 10000 TL para almasına rağmen kurum veznesine yatırmadığına dair şikâyetler alınmıştır “ dedi. Zanlının değiştirilmek üzere söktüğü sayaçlar ile ilgili rapor hazırlamadığı için emare 5 sayacın merkeze gönderilmediğine vurgu yapan Soydağ son 3 günlük tutukluluk sürecinde yeni şikâyetler olduğuna değindi.

14 sayaç sahibinden 9 unun tespit edilerek ifadelerinin alındığını, 14 abonenin ikisinden 2016 – 2017 tarihleri arasında elektrik hesaplarına yatırmak için aylık 150 ve 180 TL alındığı ancak yatırılmadığının tespit edildiğini aktaran Soydağ bir şikâyetçi ile aralarında cep telefonu ile mesajlaşma yapılması nedeniyle zanlının telefonunun incelenmek üzere emare olarak alındığını belirtti.

Meblağın her geçen gün gelen yeni şikâyetler nedeniyle arttığını ve 5 aboneye henüz ulaşılamadığını belirten tahkikat memuru zanlının serbest kalması halinde tahkikata müdahale etme olasılığı olduğuna dikkat çekerek tahkikatını salimen devam ettirebilmesi için zanlı aleyhine 4 günlük ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Önündeki şahadeti değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 4 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Evrak SahtelemekKIBTEKçalışan
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