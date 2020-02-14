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Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor

Girne’de meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan Serdar Mahir Çağlayan, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor

Girne’de meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan Serdar Mahir Çağlayan, dün mahkemeye çıkarıldı.

14 Şubat 2020 Cuma 19:37
Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’ın Soruşturması Devam Ediyor

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber 

Girne’de meydana gelen emanetçi tarafından sirkat suçundan tutuklanan Serdar Mahir Çağlayan, dün mahkemeye çıkarıldı. 

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlı Serdar Mahir Çağlayan’nın, 2019 yılı Eylül ayı içerisinde bir şahıstan beyaz eşya karşılığında aldığı 13 bin TL’yi çaldığını söyledi. Soyel, zanlının yine aynı ay içerisinde Ermataş isimli şirket tarafından tel dolgu, yapıştırıcı ve inşaat malzemeleri alması için verilen 9 bin 440 TL parayı çaldığını belirtti. 

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Yalan Vaatler ile 26 Bin STG Aldı

Polis, zanlının Girne’de yine yalan vaatlerde 26 bin Sterlin aldığını ifade etti. Soyel, önceki gün yapılan şikayet üzerine zanlının gözaltına alındığını, hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadesinde sadece 13 bin lirayı aldığını, diğer suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.

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