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Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’a 1 Ay Tutukluluk

Girne’de meydana gelen zimmetine para geçirme suçundan tutuklanan Serdar Mahir Çağlayan, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’a 1 Ay Tutukluluk

Girne’de meydana gelen zimmetine para geçirme suçundan tutuklanan Serdar Mahir Çağlayan, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 18:10
Zimmetine Para Geçiren Çağlayan’a 1 Ay Tutukluluk
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Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen zimmetine para geçirme suçundan tutuklanan Serdar Mahir Çağlayan, yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, zanlının 2019 yılı Eylül ayı içerisinde beyaz eşya alması için Guy Benoit’in hesabına yatırdığı 13 bin TL’yi aldığını, Beko’dan müşteri bilgi formu getirip müştekiye gösterdiğini, ancak eşyaları almayarak parayı çaldığını söyledi. Soyel, şikâyet üzerine zanlının gözaltına alındığını, ifadesinde sadece 13 bin lirayı aldığını kabul ettiğini söyledi.  Zanlının mahkeme emri ile 3 gündür tutuklu olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 1 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
GirneZimmete Para GeçirmeTutukluluk
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