Zimmetine para geçirdi! Tutuklandı...

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Haspolat’ta pazarlamacı olarak çalıştığı İrem Pazarlama isimli iş yerinden faturalarda oynama yaparak çeşitli ürünleri satmış gibi gösterip zimmetine para geçiren zanlı Caner Palta tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.