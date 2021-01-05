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Zekeriya Demir tutuksuz yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen "Ciddi Darp ve itale-i lisan" suçlarından tutuklanan zanlı Zekeriya Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

05 Ocak 2021 Salı 14:15
Zekeriya Demir tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Biriminde görev yapan Polis Memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz, zanlı Zekeriya Demir'in "Ciddi Darp ve itale-i lisan" suçlarından methaldar olduğunu belirtti.

Polis zanlının 4 Ocak 2021 tarihinde saat 07.00 raddelerinde Lefkoşa’da Hamitköy bölgesinde Andıç Sokak üzerinde faaliyet gösteren Sıla Kaferterya adlı işletme içerisinde iş konusunda çıkan anlaşmazlık sebebiyle kafeteryanın işletmecisi kız arkadaşı H.T.A.'nın sağ ve sol yanağına her iki eliyle yumruk vurmak suretiyle ciddi darp ettiğini söyledi.

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Polis, zanlının aynı zamanda müştekiye küfür etmek suretiyle itale-i lisan suçunu da işlediğini vurguladı.

Polis memuru Alparslan Yavuz, müştekinin aynı gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'n Acil Servisine götürülerek doktor kontrolünden geçtiğini ve darp edildiği yönünde raporu aldığını ifade ederek, zanlının aynı gün temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını anlattı.

Zanlıdan konu ile ilgili izahat istendiği zaman zanlının "Evet, doğrudur Sövdüm de vurdum da bir anda gelişti" şeklinde sözlü bir beyanda bulunduğunu söyleyen Yavuz, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Zekeriya Demir
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