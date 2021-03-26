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Zanlıya 7 gün daha tutukluluk

Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturma sürüyor.

26 Mart 2021 Cuma 18:36
Zanlıya 7 gün daha tutukluluk
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Şubat 2021 tarihinde meydana gelen siber suç ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Great Chenemarho Eze hakkındaki soruşturma sürüyor.

Lefkoşa Merkez Karakolu hücrelerinde tutuklu bulunan zanlının oradaki pozitif bir tutukluyla temasta bulunduğu, bu nedenle karantinaya alındığı belirtilirken, dün gıyabında ek tutukluluk duruşması yapıldı. Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Tunceli olguları aktardı. Tunceli, 17 Mart 2021 tarihinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği’ne gelen şikâyette 5 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Danimarka ve Türkiye’de faaliyet gösteren iki işletme arasında mobilya alışverişi karşılığında ödeme için iki işletme arasındaki yapılan mail yazışmalarının Bilişim Sistemleirne müdahale edilerek hacklendiğini belirterek, b öylece hesap alıcı bilgilerinin değiştirildiğini, Türkiye’deki işletmeye gitmesi gerek 137 bin Euro’nun KKTC’de faaliyet gösteren bir işletme hesabına yönlendirildiğini kaydetti. Polis, paranın söz konusu hesaptan daha sonra nakit olarak çekildiğinin tespit edildiğini dile getirerek, paraların Girne’de ikamet eden Nijerya Uyruklu Great Chenemarho Eze isimli zanlıya teslim edildiğinin belirlendiğini ifade etti. Zanlının 19 Mart 2021 tarihinde tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığına işaret eden polis, ilk etapda aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını ve mesele ile ilgili yazışmaların başlatıldığını bildirdi. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında zanlının söz konusu paranın Nijerya’da bir şahıs tarafından yatırım yapılması amacıyla kendisine gönderildiğini, bu nedenle banka hesabı temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının serbest kalması durumunda tahkikatı olumsuz yönde etki edebileceğini göz önünde bulundurarak zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülmesi adına zanlının 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.  

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Anahtar Kelimeler:
Great Chenemarho Eze
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