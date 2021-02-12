banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376

Zanlının benzeri sabıkaları olduğu ortaya çıktı

12 Şubat 2021 Cuma 19:57
Zanlının benzeri sabıkaları olduğu ortaya çıktı
banner337
banner351

09.02.21 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gazimağusa’da 131 promil alkol tesiri altında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.B’un ikametgahına giderek tasarrufunda bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bir çakı, bıçağı çocukları görmek bahanesiyle eşinin karnına dayadıktan sonra şiddet tehdidinde bulunan ve komşuların müdahalesi ile oradan ayrılan Orçun Çayır, derdest emri gereği ayni akşam tespit edilerek tutuklanmış ve 10.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 12.02.21 tarihinde, şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, ciddi darp, sarhoşluk, uygunsuz tavrı harekette bulunmak ve sokağa çıkma yasağına uymamak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin teminata bağlanarak serbest kaldı.

banner341
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Mustafa Çebi’yi şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadette, zanlının 9.02.21 tarihinde saat 21.30 raddelerinde yüzde 131 promil alkol tesiri altında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.B’ un kalmakta olduğu ikametgaha giderek kapıyı çaldığını söyledi. Yan komşunun ikametgahında misafirlikte bulunan ve dışarıya çıkan müştekiye çocukları görme konusunda aralarında yaşanan tartışma esnasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakı şeklindeki bir bıçağı müştekinin karnına dayayıp ciddi şekilde darp ettiğini belirten tanık polis, apartman sakinlerinin müdahalesi ile oradan ayrılırken müştekiye hitaben “yarın gelip seni öldürecem” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine ayni gün olay yeri çevresinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, olayda kullanıldığı iddia edilen çakı, bıçak’ ın henüz bulunamadığına dikkat çekti. Bir soru üzerine cevap veren tanık polis, zanlının vermiş olduğu ilk beyanında “kendimi korumak için bıçağı açtım” şeklinde, ikinci beyanında ise “yanımda herhangi bir bıçak yoktu” şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının ikametgahı da dahil yapılan aramada bıçağın bulunamadığına, mesele ile ilgili şikâyetin de devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının 2015 yılında korkutmak maksadıyla bıçak ve tecavüzkar alet taşıma, 14.06.20 tarihinde darp suçlamasıyla sabıkası olduğunu söyledi. 28.01.21 tarihinde zanlının ayrılmakta olan eşine karşı telefonda taciz suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini ve halen askıda bulunduğunu belirten tanık polis tahkikatın bundan sonraki bölümüne etki etme olanağı olmayan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 şahsın 100 biner TL zanlı ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 şahsın zanlı lehine 100 biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Orçun Çayır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlısı teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlısı teminatla serbest kaldı
Uyuşturucu zanlısına 3 gün poliste tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 3 gün poliste tutukluluk
Ersoy Enginol tutuksuz yargılanacak
Ersoy Enginol tutuksuz yargılanacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Hırsızlık zanlıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
Gönyeli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişiye 7 gün daha tutukluluk
Gönyeli'de şüpheli ölümle ilgili 2 kişiye 7 gün daha tutukluluk
Hüseyin Gürşan 7 gün daha poliste tutuklu
Hüseyin Gürşan 7 gün daha poliste tutuklu
Avni Kansaran 4 daha poliste tutuklu
Avni Kansaran 4 daha poliste tutuklu
Polis haberleri
Polis haberleri
Sahte emlakçı 30 gün hapis yatacak!
Sahte emlakçı 30 gün hapis yatacak!
Hüseyin Gürşan 1 gün poliste tutuklu kalacak
Hüseyin Gürşan 1 gün poliste tutuklu kalacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim