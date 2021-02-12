Zanlının benzeri sabıkaları olduğu ortaya çıktı

09.02.21 tarihinde saat 21.30 raddelerinde Gazimağusa’da 131 promil alkol tesiri altında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.B’un ikametgahına giderek tasarrufunda bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bir çakı, bıçağı çocukları görmek bahanesiyle eşinin karnına dayadıktan sonra şiddet tehdidinde bulunan ve komşuların müdahalesi ile oradan ayrılan Orçun Çayır, derdest emri gereği ayni akşam tespit edilerek tutuklanmış ve 10.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 12.02.21 tarihinde, şiddet tehdidi, korkutmak maksadıyla silah taşımak, kanunsuz bıçak taşımak, ciddi darp, sarhoşluk, uygunsuz tavrı harekette bulunmak ve sokağa çıkma yasağına uymamak suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak davası görüşülünceye değin teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, PM Mustafa Çebi’yi şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadette, zanlının 9.02.21 tarihinde saat 21.30 raddelerinde yüzde 131 promil alkol tesiri altında ayrılma aşamasında olduğu eşi Y.B’ un kalmakta olduğu ikametgaha giderek kapıyı çaldığını söyledi. Yan komşunun ikametgahında misafirlikte bulunan ve dışarıya çıkan müştekiye çocukları görme konusunda aralarında yaşanan tartışma esnasında tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu çakı şeklindeki bir bıçağı müştekinin karnına dayayıp ciddi şekilde darp ettiğini belirten tanık polis, apartman sakinlerinin müdahalesi ile oradan ayrılırken müştekiye hitaben “yarın gelip seni öldürecem” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Şikâyet üzerine ayni gün olay yeri çevresinde zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirten tanık polis, olayda kullanıldığı iddia edilen çakı, bıçak’ ın henüz bulunamadığına dikkat çekti. Bir soru üzerine cevap veren tanık polis, zanlının vermiş olduğu ilk beyanında “kendimi korumak için bıçağı açtım” şeklinde, ikinci beyanında ise “yanımda herhangi bir bıçak yoktu” şeklinde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlının ikametgahı da dahil yapılan aramada bıçağın bulunamadığına, mesele ile ilgili şikâyetin de devam etmekte olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının 2015 yılında korkutmak maksadıyla bıçak ve tecavüzkar alet taşıma, 14.06.20 tarihinde darp suçlamasıyla sabıkası olduğunu söyledi. 28.01.21 tarihinde zanlının ayrılmakta olan eşine karşı telefonda taciz suçlamasıyla dosya tanzim edildiğini ve halen askıda bulunduğunu belirten tanık polis tahkikatın bundan sonraki bölümüne etki etme olanağı olmayan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 şahsın 100 biner TL zanlı ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 3 şahsın zanlı lehine 100 biner TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)