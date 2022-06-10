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ZANLININ 22 PROMİL ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

10 Haziran 2022 Cuma 15:04
ZANLININ 22 PROMİL ALKOLLÜ VE UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDA OLDUĞU BELİRLENDİ

Evrim Kamalı

İki kişinin yaşamını yitirdiği ölümlü kazayla ilgili sorumlu tutulan araç sürücüsü Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis çavuşu Yusuf Türkal, olguları aktardı. Polis, 02.06.2022 tarihinde, saat 00:40 raddelerinde, Girne-Lefkoşa anayolu boyunca KY 976 plakalı salon aracı Lefkoşa istikametine doğru aşırı süratli bir şekilde kullanan Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in (E-22) seyrettiği yol üzerinde bulunan kuzey çevre yolu kavşağına yaklaştığında, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip kontrolsüz bir şekilde yolun solundan yoldan çıkıp bariyerlere çarptığını belirtti. Polis, çarpmanın etkisi ile yolun sağına doğru kontrolsüzce savrulan aracın yolun yolun gidiş ve gelişini ayıran beton refüje çarptığını söyledi. Polis,  kaza sonucu KY 976 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Sara Abdulkafır’in (K-22) olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi. Polis,  ayni araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Marwan Baderelden’in (E-23) ağır bir şekilde yaranarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini anlattı. Polis, yine aynı araçta yolcu olarak bulunan diğer bir şahıs olan Lefkoşa’da sakin Hassan Awad Hassan Elawad’ın (E-22) yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu belirtti. Polis, araç sürücüsü  Mohamed Abdalla Mohamed Abuzıed’in ise sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının alkol ve uyuşturucu için kan örneği alındığını belirtti. Polis,  zanlının 22 promil alkollü ve uyuşturucu etkisi altında olduğunun belirlendiğini söyledi. Polis, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

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Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 45 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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