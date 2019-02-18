Zanlıların tutukluluk süresi uzatıldı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa Limanında geçtiğimiz Cuma günü TIR dorsesi içerisinde tespit edilen 33 kaçak göçmenden 2’si ile TIR şoförü bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa Limanında geçtiğimiz Cuma günü TIR dorsesi içerisinde tespit edilen Suriye uyruklu 33 kaçak göçmenden 2’si ile TIR şoförü hakkındaki soruşturma devam ediyor. “Yetkili makamdan izinsiz KKTC’ye giriş yapmak suçunu işlemeye teşebbüs” suçuyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan TIR şoförü zanlı Mustafa Günderenoğlu ile konu suçu organize eden kaçak göçmenlerden zanlı Alaeddin Haj Ali ile Hussam Jasem aleyhine 4’er gün daha tutukluluk süresi temin edildi. Suriye uyruklu 31 kaçak göçmenin ise Türkiye’ye geri gönderildiği öğrenildi.

Suçu birlikte organize ettiler

Meselenin tahkikat memuru Ersoy Saydağ, 15 Şubat 2019 tarihinde İskele Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince alınan bir bilgi ışığında Mersin’den bir yük gemisiyle Mağusa Limanına gelip KKTC’ye giriş yapmaya çalışan ve zanlı Mustafa Günderenoğlu’nun şoförü olduğu 01 ACE 427 plakalı TIR aracın dorsesinde arama yapıldığını belirtti. Yapılan aramada zanlı Alaeddin Haj Ali ile Hussan Jasem’in de aralarında bulunduğu toplam 33 Suriye vatandaşının tespit edildiğini belirten Saydağ, yapılan ileri soruşturmada TIR şoförü zanlı Günderenoğlu ile zanlı Ali ve Jasem’in işlenen konu suçu birlikte organize ettiklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Umut tacirlerinin tespiti için tahkikat başlatıldı

Tahkikat memuru Ersoy Saydağ, mesele ile ilgili olarak zanlı Mustafa Günderenoğlu, Alaeddin Haj Ali ve Hussam Jasem’in ayni gün mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Alınan 3 günlük süre içerisinde zanlıların kullanımında bulunan telefonların dökümünün temin edilebilmesi için GSM operatörlerine gerekli yazıların yazıldığını söyleyen Saydağ, telefon dökümlerinin beklendiğini belirtti. Saydağ, son zamanlarda özellikle Mağusa Limanında TIR dorsesinde KKTC’ye mülteci getirilmeye teşebbüs suçlarında artış olduğunu ifade ederek, bu suçun önlenmesi için teşvik eden umut tacirlerinin de tespit edilmesi gerektiğini ve bu konuda tahkikat başlatıldığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini ifade eden Saydağ, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 8’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

4’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mustafa Günderenoğlu, Alaeddin Haj Ali ve Hussam Jasem’in tahkikat maksatları bakımından 4’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.