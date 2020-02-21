Zanlıların biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi

Gazimağusa’da bir üniversitenin yurt odalarından cep telefonu, kol saati ve yeşil reçeteye tabi ilaçlar sirkat eden Fas uyruklu zanlı 1 Nawfal El Ouenjli ve suç ortağı zanlı 2 Ayoub Khamis Aghnaiya polis tarafından tutuklanmıştı. Meselenin tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlılar 20.2.20 tarihine kadar poliste tutuklu kaldı.

Zanlılar 20.2.20 tarihinde, teminat maksatları bakımından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Şükrü Hafız olgularla ilgili mahkemeye bilgi vermek suretiyle anımsatmada bulundu. Hafız şahadetinde, şubat ayı içerisinde üniversitenin öğrenci yurdunun bir odasında kilitsiz balkon kapısından giren zanlı 1’in oda içerisinden bir adet iphone marka cep telefonu sirkat ettiğini, oda sakini müşteki tarafından yakalanması sonucu 7 metre yükseklikteki balkondan aşağı atlayarak her iki ayağının kırıldığını söyledi. Zanlı 1’ in suç arkadaşı olan zanlı 2’nin bahse konu telefonu alarak olay yerinden kaçtığını belirten Hafız, sürdürülen tahkikat sonucu zanlı 2’nin de tespit edildiğini söyledi.

Zanlı 2’nin ikametgâhında arama yapıldığına değinen Hafız, bahse konu cep telefonu dışında ikametgâhta kol saati ve yeşil reçeteye tabi bazı ilaçların bulunduğunu, emare olarak zapt edildiğini ve zanlı 2’nin de tutuklandığını belirtti.

Yakınlardaki yurt odalarında kalan kişilerin de birçok eşyası ve paraları kayıp

Olayın ortaya çıkması sonucu yakınlardaki yurt odalarında kalmakta olan kişilerin de tatil dönüşlerinde odalarının karıştırıldığını, döviz, dizüstü bilgisayar, nakit TL ve yeşil reçete ile satılan birtakım ilaçlar sirkat edildiğinin polise rapor edildiğine değinen Hafız, bu yöndeki tahkikatın devam etmekte olduğunu belirtti.

Zanlılara aleyhlerinde getirilen suçlardan yazılı dava tebliğ edildiğini söyleyen Hafız, zanlıların bundan sonraki aşamada tahkikata etki etme olanağı olmadığına dikkat çekerek ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla KKTC dışına çıkışlarını men ederek 17000’er TL nakdi teminat ödemeleri ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut ödemeleri şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Şartların yerine getirilmemesi halinde her hâlükârda 2 ayı geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmeleri yönünde ayrıca emir verdi.

Zanlı 2 şartları yerine getirip serbest kalırken zanlı 1 Nawfal El Ouenjli nakdi teminat şartını yerine getiremeyince 2 ayı geçmeyen bir süre veya teminatı ödeyinceye dek hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderildi. (MHA)