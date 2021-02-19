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Zanlılara 5 gün daha tutukluluk

Gönyeli’de evinde cansız bedeni bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümle ilgili olarak soruşturma sürüyor.

19 Şubat 2021 Cuma 16:59
Zanlılara 5 gün daha tutukluluk
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Gönyeli’de evinde cansız bedeni bulunan Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin şüpheli ölümle ilgili olarak soruşturma sürüyor. Suçla bağlantılı tutuklanan Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Ahmad Mohammad Badee ve soruşturma kapsamında suçla ilişkisi olduğunun tespit edilmesi üzerine tutuklanan Ala Amad Muhammed  Azzab Aly Elnady bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis müfettiş muavini Hüseyin Göymen, olayla ilgili bulguları aktardı. Göymen, 3 – 5 Şubat 2021 tarihleri arasında Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify’nin ikametgâhının yatak odasında vefat ettiğini belirterek, maktulün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldığını kaydetti.  Polis, maktulün üzerinde 6 Şubat 2021 tarihinde 10.00-11.00 saatleri arasında Lefkoşa Devlet Hastanesi Morgunda Adli Tip Uzmanı Dr. İdris Deniz tarafından otopsi yapıldığını belirtti. Otopside maktulün kalp ve sağ akciğer üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat ve ezilme oluştuğunun, ayrıca solunum yetmezliği olduğunun anlaşıldığını dile getiren Göymen,  ancak maktulün kesin ölüm sebebinin tetkiklerin sonucunda belli olacağını ifade etti. Göymen,  yürütülen soruşturma kapsamında 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında maktulün babası Khairt Elshaify ile Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın oldukça uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğinin belirlendiğine işaret etti. Göymen, söz konusu konuşmada ikametgâhta Ahmad Mohammad Badee Hamad adlı zanlının bulunduğu ve maktule kalp masajı yaptığı yönünde bir diyalog geçtiğinin tespit edildiğini anlattı. Özsalkım, Amro Yehya Kamaledi Hassan’a ait olan Arapça ses kaydının tercüme edildiğini ancak tüm konuşmanın incelenebilmesi için DATA Ses İnceleme Şubesi’ne gönderildiğini açıkladı. Polis, yürütülen soruşturma kapsamında olay anında maktulün yanında olan ve yurt dışına kaçan bir şahsın olay günü zanlı Ala Amad Muhammed  Azzab Aly Elnady ile birlikte olduğunun tespit edildiğini ve 4 Şubat 2021 tarihinde 22.48 raddelerinde 112 acili aradığının belirlendiğini bildirdi. Mahkemeden temin edilen derdest emri gereği söz konusu zanlıların Lefkoşa’da tespit edilip tutuklandığına dikkat çeken Göymen, zanlı Elnady’nin ise 16 Şubat tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını anlattı. Polis, Amro Yehya Kamaledi Hassan’ın 9 Şubat’ta gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde Ahmad Mohammad Badee Hamad’ın maktule kalp masajı yaptığını söylediğini, ancak zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin sürdüğünü söyledi. Göymen, maktul ve zanlılara ait cep telefonlarının da incelemeye alındığını açıkladı. Meselenin adam öldürme soruşturması olduğunu kaydeden Göymen,  maktulün evinde olduğu tespit edilen Salim isimli şahsın ise yurt dışına çıkış yaptığının belirlendiğini kaydetti. Özalkım, soruşturmanın devam ettiğini, maktulün ölüm nedeniyle ilgili ek otopsi raporu beklendiğini, birçok kişinin sorgulanacağını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Saıfeldin Khaırt Mohamed ElshaıfyAmro Yehya Kamaledi HassanAhmad Mohammad Badee
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