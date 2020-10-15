Zanlılara 2 gün daha tutukluluk

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkeye 9 Suriyeli mülteciyi kaçak olarak getirdiği tespit edilen Semih Cin ile suç ortağı Mehmet Ali Kaptan Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Halil Drangoz, zanlının 12 Eylül 2020’de Sadrazamköy’de henüz tespit edilemeyen bir yerden 9 Suriyeli mülteciyi kanunsuz olarak Anamur’dan KKTC’ye getirdiğini söyledi. Polis, zanlının Tatlısu’da trafik suçundan dolayı tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tespit edilen başka zanlılar olduğunu da söyledi.

Polis, tespit edilen zanlılardan Mehmet Ali Kaptan’ın tutuklandığını ancak aranan 3 kişi daha olduğunu belirtti.

Soruşturma kapsamında cep telefonu incelemelerinin sürdüğünü kaydeden polis, ayrıca ifadeler alacaklarını söyledi.

Polis, zanlıların iki gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.