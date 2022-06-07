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Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı

07 Haziran 2022 Salı 18:45
Zanlılar Mahkemeye Çıkarıldı

Evrim Kamalı

Girne’de meydana gelen sahte belge düzenlene suçundan tutuklanan Godwin Osauayle ile Cleta Osege dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru İlyas Güney, zanlıların 5 Haziran 2022 tarihinde saat 09.00 sıralarında Girne Turizm Limanı’ndan ülkeden çıkış yaptıklarını söyledi. Polis, Mersin’e giden zanlıların pasaportlarında yapılan incelemede Türkiye Cumhuriyetine ait sahte vize damgası tespit edildiğini belirtti.  Güney, her iki zanlının da aynı gün KKTC’ye geri gönderildiğini ifade etti.

Zanlılar hakkında sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından soruşturma başlatıldığını ifade eden polis, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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