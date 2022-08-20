banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
LTB'den duyuru...
LTB'den duyuru...
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Tarım Bakanlığından hayvancılara uyarı
Trafik kazası: Bisiklet sürücüsü yaralandı
Yine trafik kazası
banner404

Zanlılar 5 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 01:29
Zanlılar 5 gün daha poliste tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Muhammed Tapınç ile Hasan Tapınç’ın Lefkoşa’da meydana gelen vahim zarar, ciddi darp suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1 Muhammed Tapınç’ın 15.08.2022 tarihinde zanlı Hasan Tapınç’ın azmettirmesiyle Lefkoşa da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Olcay 12 Apartmanı Kat 9 Daire 17 adresinde eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın (E-25) yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı. Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müştekinin gözüne delici bir alet saplandığını ve emarenin arandığını, alınacak ifadeler olduğunu zanlıların ifadesinin teyidinin yapılması gerektiğini söyleyerek, poliste 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların ilk etapta poliste 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte Kimlik Kartıyla ülkeden çıkmaya çalıştı!
Sahte Kimlik Kartıyla ülkeden çıkmaya çalıştı!
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 7 gün tutukluluk verildi
Askeri yasak bölgeyi ihlal eden zanlılara 7 gün tutukluluk verildi
Faciaya davetiye Kıb-Tek'in aylardır düzeltilmeyi bekliyor
Faciaya davetiye Kıb-Tek'in aylardır düzeltilmeyi bekliyor
3 gün daha tutuklu kalacaklar
3 gün daha tutuklu kalacaklar
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
2 ay cezaevinde tutuklu bekleyecek!
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Müşteriden aldığı parayı cebe attı
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
İnsan kaçırıp darp eden zanlılar cezaevine gönderildi
İnsan kaçırıp darp eden zanlılar cezaevine gönderildi
Uyuşturucu davası sürüyor!
Uyuşturucu davası sürüyor!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim