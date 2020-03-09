banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103641
ALTIN
327.967
DOLAR
6.1154
STERLİN
8.0369
EURO
6.9913
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

Zanlılar 2 gün daha tutuklu kalacak

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed, MD Sohel Rana ve Muhammad Usman’ın ardından aranan Shaban Muhammad tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Zanlılar 2 gün daha tutuklu kalacak

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed, MD Sohel Rana ve Muhammad Usman’ın ardından aranan Shaban Muhammad tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Mart 2020 Pazartesi 16:11
Zanlılar 2 gün daha tutuklu kalacak
banner337

Evrim Kamalı

banner317
Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’a yasadışı yollardan gitme umutları suya düşen zanlılar Mehmet Ali Ece, Süleyman Ece, Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed, MD Sohel Rana ve Muhammad Usman’ın ardından aranan Shaban Muhammad tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır, olguları aktardı. Polis, Zanlı 1 Mehmet Ali Ece, Zanlı 2 Süleyman Ece, Zanlı 3 Fuad Abdullahı Abdi, Zanlı 4 Khader Khalıf Axmed, Zanlı 5 MD Sohel Rana ve Zanlı 6 Muhammad Usman’ın Ağır Bir Suç İşlemek İçin Gizli İttifak, Suç İşlemeye

Teşebbüs suçlarıyla tutuklandıklarını belirtti. Polis, 06.03.2020 tarihinde Akıncılar'da, Akıncılar'da sakin Muhammad Usman, zanlı Shaban Muhammad, Mehmet Ali Ece ve Süleyman Ece’nin Lefkoşa'da sakin Bangladeş uyruklu MD Sohel Rana, Somali uyruklu Fuad Abdullahı Abdi, Khader Khalıf Axmed'i ve ismi henüz tespit edilemeyen yabancı uyruklu erkek şahsı yasadışı yollardan Güney Kıbrıs'a götürmek amacı ile anlaşıp saat 22:45 raddelerinde Süleyman Ece yönetimindeki DJ 045 plakalı araç ile adı edilenleri Güney Kıbrıs'a geçirmek amacı ile Akıncılar Kırklar anayolunda Akıncılar istikametine seyrettiği esnada tespit edildiklerini anlattı. Polis, DJ 045 plakalı aracın emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, halen bir erkek şahsın arandığını belirterek, soruşturma için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner340
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Ali EceSüleyman EceFuad Abdullahı AbdiKhader Khalıf AxmedMD Sohel Rana Ve Muhammad Usman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
1'i tutuklu diğeri tutuksuz yargılanacak
Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk
Elif Lort cinayetinin zanlısına 3 gün tutukluluk
Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü
Güney Kıbrıs’a gitme umutları suya düştü
"Şikayette bulunursan seni harcarlar"
"Şikayette bulunursan seni harcarlar"
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Para ve kambiyo yasasına aykırı hareket
Girne'de şiddet
Girne'de şiddet
Gazimağusa'da uyuşturucu
Gazimağusa'da uyuşturucu
Edwin Pamuti'nin ölüm sebebi kalp krizi..
Edwin Pamuti'nin ölüm sebebi kalp krizi..

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim