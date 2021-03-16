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Zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı

16 Mart 2021 Salı 20:31
Zanlı yargılanıncaya değin serbest kaldı
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11.03.21 tarihinde Gazimağusa’da bir banka şubesinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak tespit edilen şahıs ile alakalı ifadesine başvurulan, önceden zanlıyı tanıdığı ve tüm bilgilerini bildiği halde polisi yanıltarak şahsı tanımadığını ve hiçbir bilgisine sahip olmadığını belirterek polise yalan beyanda bulunan Muhammed Mansaray 15.03.21 tarihinde tutuklandı.

Zanlı bugün 16.03.21 tarihinde Polise yalan bilgi verme suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerinin polise teslimi, 2000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verildi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muhammed MansarayGazimağusa Kaza Mahkemesi
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