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Zanlı üniversite kampüsünde tutuklandı!

Zanlı üniversite kampüsünde tutuklandı!

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:07
Zanlı üniversite kampüsünde tutuklandı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren UKÜ kampüsü içerisinde polis ekiplerince yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilen zanlı Courage Simbarashe Zinyakatira tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Courage Simbarashe Zinyakatira’nın ada genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında ülkede 2018 yılından itibaren kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanması için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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