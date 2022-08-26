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Zanlı tutuksuz yargılanacak!

Polisi Darp Görevinden men suçundan tutuklanan zanlı Muhammet Mevlan Özmen tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ağustos 2022 Cuma 15:25
Zanlı tutuksuz yargılanacak!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Polisi Darp Görevinden men suçundan tutuklanan zanlı Muhammet Mevlan Özmen tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer’i olguları aktardı. Polis, zanlı  Muhammet Mevlan Özmen’in Polisi Darp Görevinden men suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 24.8.2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Lefkoşa'da, Cemal Gürsel Caddesi üzerinde "Olağanüstü Meclis Oturumunda Görüşülecek Olan Belediyeler (Değişiklik) Yasa Tasarısını protesto etmek için toplanan eylemciler arasında bulunan ve henüz isimleri tespit edilemeyen meçhul şahıs veya şahıslar konu cadde üzerinde yol kesmede kullanılan RHA 3174 plakalı aracı elleri ile güç kullanarak sürükleyerek kenara çekip henüz sürücüsü tespit edilemeyen Dikmen Belediyesine ait KV 772 plakalı Kamyon aracın hareket ettiği sırada orada bulunan diğer eylemcilerin ve görevli polislerin hayati tehlikeye soktuğu gerekçesiyle, eylemcilerin ve görevli polislerin zarar görmesini engellemek amacı ile konu kamyon araca müdahale etmeye çalışan Müfettiş Muavini Mehmet Uysal’ın henüz isimleri tespit edilemeyen eylemciler tarafından darp edildiği sırada, Uysal’ı eylemcilerin elinden kurtarmak için makul güç kullanarak müdahale eden Polis Müdür Muavini Ali Adalıer ve Müfettiş Muavini Osman Aksulu’nun henüz isimleri tarafından edilemeyen eylemciler darp edilip görev yapmaları engellendiğini anlattı. Polis, mesele ile ilgili olarak yapılan ileri soruşturma neticesinde konu olayın meydana geldiği sırada görevli polisleri darp edip görevlerden men eden şahsın Gayretköy’de sakin Muhammet Mevlan Özmen (E-38) olduğunun tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek,  mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı Şefik Aşcıoğulları, müvekkilinin eylemde boğazının sıkılıp darp edildiğini ve kendisinin de darp raporu alıp polisten şikâyetçi olacağını beyan etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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