banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KKTC'de vaka sayısında düşüş
KKTC'de vaka sayısında düşüş
Asya bebekten güzel haber
Dualarımız seninle Asya bebek
Aşılı kişilerin kapılardan testsiz geçişi Pazartesi başlıyor
Testsiz geçişler başlıyor
"Muhalefet korktu!"
"Muhalefet korktu!"
banner376

Zanlı tutuksuz yargılanacak

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalıştığı dönemde sirkat suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Fatma Çocen yeniden mahkemeye çıkarıldı.

24 Eylül 2021 Cuma 18:28
Zanlı tutuksuz yargılanacak

banner341
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalıştığı dönemde sirkat suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Fatma Çocen yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Yavuz, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 5 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında ürün satışı sonrası müşterilerden temin ettiği toplam 801 TL nakit parayı ürün iptali yaparak, satılmış gibi gösterip tasarrufuna geçirdiğini söyledi. Polis, olayın 17 Eylül’de bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Yavuz, zanlının sözlü beyanında suçunu kabul ettiğini ifade etti. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal bağlı bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının yargılanmak üzere serbest kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Fatma ÇocenMarketKasiyer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte AdaPass soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
Sahte AdaPass soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal
Akıncılar bölgesinde askeri yasak bölgeyi ihlal
Zorla girdiği evin sahibini darp etti, telefonunu kırdı, parasını aldı
Zorla girdiği evin sahibini darp etti, telefonunu kırdı, parasını aldı
Polisten haberler
Polisten haberler
Cemaliye Mutlu'ya 4 gün daha ek tutukluluk
Cemaliye Mutlu'ya 4 gün daha ek tutukluluk
Sahte aşı kaydı zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte aşı kaydı zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlısı tutuksuz yargılanacak
Coşkun Tüylü'nün teminat talebi kabul görmedi
Coşkun Tüylü'nün teminat talebi kabul görmedi
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte para zanlıları tutuksuz yargılanacak
Sahte adapass zanlısı 1 gün poliste tutuklu kalacak
Sahte adapass zanlısı 1 gün poliste tutuklu kalacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim