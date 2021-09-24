Zanlı tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalıştığı dönemde sirkat suçu işlediği gerekçesiyle tutuklanan Fatma Çocen yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne adli şubede görevli polis memuru Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı.

Yavuz, Çatalköy’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan zanlının 5 Eylül 2021 tarihinde saat 11.00 sıralarında ürün satışı sonrası müşterilerden temin ettiği toplam 801 TL nakit parayı ürün iptali yaparak, satılmış gibi gösterip tasarrufuna geçirdiğini söyledi. Polis, olayın 17 Eylül’de bildirildiğini, zanlının aynı gün tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Yavuz, zanlının sözlü beyanında suçunu kabul ettiğini ifade etti. Zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 5 gün tutukluluk emri alındığını belirten polis, meseleyle ilgili gönüllü ifade verdiğini söyledi. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede yasal bağlı bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı, bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının yargılanmak üzere serbest kalmasına emir verdi.