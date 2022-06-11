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ZANLI SENAN ÖZKARAPINAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

11 Haziran 2022 Cumartesi 16:38
ZANLI SENAN ÖZKARAPINAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

Evrim Kamalı

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Lefkoşa’da meydana gelen “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçlarından tutuklanan zanlı Senan Özkarapınar mahkeme uzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren  polis memuru Mustafa Sensev, zanlı Senan Özkarapınar’ın “Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek” suçundan methaldar olduğunu söyledi.  Sensev, zanlının 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 13.40 raddelerinde Ortaköy’de faaliyet gösteren bir şoför okulunun binası içerisinde söz konusu işletmede çalışmakta olan kadın sekreterin arka kısmından eteğinin altından kendisine ait olan Xaomi Mi A3 marka cep telefonuyla video görüntüsü çektiğini belirterek, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini kaydetti.  Zanlının aynı gün derdest emri gereği tutuklandığını dile getiren Sensev, Xiaomi MI A3 marka cep telefonunun ise emare olarak alındığını ifade etti.  Sensev, zanlının verdiği gönüllü ifadesinde suçunu kabul ettiğine iaşret ederek, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edileceğini vurguladı. Söz konusu cep telefonunun ise Polis Genel Müdürlüğü Data şubesi tarafından incelenmesi gerektiğine dikkat çeken Sensev, zanlının başka kişileri de fotoğraf çekip çekmediğinin araştırılması gerektiğinin altını çizdi.  Sensev, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimalinin olması nedeniyle zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Son Güncelleme: 11.06.2022 16:48
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