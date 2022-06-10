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ZANLI MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
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ZANLI NABEEL NABEEL MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

10 Haziran 2022 Cuma 15:13
ZANLI NABEEL NABEEL MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

Evrim Kamalı

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Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal ve Alıkoyma Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat suçlarından tutuklanan zanlı Nabeel Nabeel mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Gencer, olguları aktardı. Polis, zanlı Nabeel Nabeel’in 31 Mayıs 2022 – 07.06.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da meydana gelen Çocuğun Cinsel Dokunulmazlığını İhlal ve Alıkoyma Çocuğun Cinsel İstismarı, Cinsel Saldırı, Dükkân Açma, Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 06.06.2022 tarihinde 19:00-20:30 saatleri arasında Lefkoşa'da Hatice Tahsin Erören Sokak üzerinde bulunan çocuk parkı içerisinde Lefkoşa'da sakin Nabeel Nabeel’in parkın yanında oynamakta olan Lefkoşa'da sakin olan 8 yaşındaki kız çocuğunu kendisine yemiş alacağı hususunda kandırarak adı edilenin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek niyetiyle çocuk parkına götürüp ailesinin rızası dışında alıkoyarak, cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının 07.06.2022 tarihinde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının tespit edilmesine müteakip yapılan soruşturma esnasında toplamda 5 farklı iş yerine girerek farklı miktarlarda para ve alkollü içkileri de sirkat ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

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