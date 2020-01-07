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Zanlı Mavikaradeniz: Beni cezaevine göndermeyin, evleneceğim!

Zanlı Mavikaradeniz: Beni cezaevine göndermeyin, evleneceğim!

07 Ocak 2020 Salı 19:04
Zanlı Mavikaradeniz: Beni cezaevine göndermeyin, evleneceğim!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da araç çalarak 2 araca çarparak hasara uğratan ayrıca tutuklamaya gelen polislere bıçak çeken zanlı Mehmet Mavideniz mahkeme salonunda da jilet tükürdü.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, olguları aktardı. Polis,  zanlı Mehmet Mavideniz’in Şiddet tehdidi, Kasti Hasar, Polisi Görevinden Men, Kanunsuz bıçak taşıma, Rahatsızlık ve Uygunsuz Tavır ve harekette bulunma suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, suçüstü tutuklanan zanlının tasarrufunda bıçak bulunarak emare alındığını ve zanlının ağzında jilet tespit edildiğini ve ağzından çıkarması için ikna edilemediğini anlattı. Polis, zanlının devlet hastanesine de götürüldüğünü ancak fiziki muayeneye izin vermediğini söyledi. Polis, zanlının röntgeninin de çekildiğini, jiletin filmde çıkmadığını ancak polisin ağzındaki jileti gördüğünü ve mahkeme salonunda 4 parça jileti tükürdüğünü anlattı. Polis, Akdoğan'da sakin Mehmet Mavideniz’in 07.01. 2020 tarihinde Birkan Çiçek'in adına kayıtlı bulunan PG 189 plakalı Honda Fit marka salon aracı K/Kaymaklı - Lefkoşa adresindeki direküstü olan ikametğahının altında kapalı ve kilitsiz vazıyetteki garajı içerisinden alınarak sahibinden izinsiz sürdüğü ve sürmesi sonucu PV 837 ve ML 478 plakalı araçların ön kısmına kullandığı aracın arka kısmı ile kasıtlı olarak çarparak kasti hasar suçunu işlediğini anlattı.  Polis, Akabinde ayni tarihte Lefkoşa trafik şubesinde görevli Polis memuru Yavuz Kılıç ve polis memuru Namık Öskan tarafından Ülkü Sokak K/Kaymaklı adresinde çıkmaz bir yolda tespit edildikten sonra konu şahsı suçüstü hali gereği tutuklamaya çalıştıkları bir esnada adı edilen tutuklanmasına mukavemet göstererek cebinden çıkarttığı toplam uzunluğu 18,5 cm ve ağız uzunluğu 8 cm olan bıçağı sağ eline alıp görevli polislere sallayarak Uygunsuz tavır ve harekette bulunmasına müteakip yüksek bir sesle " Beni tutuklarsanız boğazınızı keserim " diyerek şiddet tehdidinde bulunup rahatsızlık yaptığı esnada olay yerine gelen Cürümleri Önleme Şubesi'nin yardımları ile adı edileni suç üstü hali gereği tutuklanmış ve tasarrufunda bulunan markası meçhul ucu sivri bıçağın emare alındığını belirtti. Polis, zanlının sabıkalarını mahkemeye aktarıp, zanlının davaları görüşülünceye değin 1 ayı geçmemek şartı ile merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Zanlı Mehmet Mavideniz, “beni cezaevine göndermeyin. 18 Aralık’ta çıktım. Beni çileden çıkarmasınlar. Bıçaklarım. Bir kız var. Evlenmek isterim. Düğünümü yapacam” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Mavideniz
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