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ZANLI KAZA MAHKEMESİ HUZURUNA ÇIKARILDI

08 Haziran 2022 Çarşamba 17:57
ZANLI KAZA MAHKEMESİ HUZURUNA ÇIKARILDI

Evrim Kamalı

Girne’de meydana gelen “Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçu ile ilgili olarak gözaltına alınan Stephan Gerard Menzies, Mali Şube ekiplerince teminat maksatları için Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı. 

Mali Şubede görevli polis memuru Sami Güneş vermiş olduğu şahadette; 2007-09.08.2019 tarihleri arasında Girne'de faaliyet gösteren Reliable Homes LTD isimli iş yeri direktörü Stephan Gerard Menzıes'in yetkili makamdan izinsiz olarak “Komisyon ve emlak işleri” faaliyetinde bulunduğunu söyledi. Sami Güneş, Stephan Gerard Menzıes'in birçok emlak satışına aracılık ederek komisyon aldığının tespit edildiğini belirtti. Güneş, bu yönde ifadeler temin edildiğini, ayrıca zanlının Girne Belediyesi'nden iş yeri izni alarak bu izinde faaliyet alanının komisyon ve emlak işleri olduğunu beyan ettiğini söyledi. Zanlı'nın Emlakçılar Birliğine üye olmadan emlakçılık işlemleri veya emlak komisyonculuğu yapmasının yasalarca suç olduğuna değinen Güneş, bu konunun kamuoyunu ilgilendiren ciddi bir suç olduğuna vurgu yaparak, zanlının teminata bağlamasını talep etti.

Mahkeme zanlının tüm seyahat ve kimlik belgelerini polise teslim etmesine KKTC vatandaşı muteber bir kefil 100 bin TL şahsi kefalete imza atmasına ve 2 haftada bir gün en yakın polis merkezine ispat-ı vücut yapmasına emir verdi.  Zanlı teminat şartlarını yerine getirerek davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı.

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