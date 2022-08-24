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Zanlı cezaevine gönderildi!

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 17:45
Zanlı cezaevine gönderildi!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar suçlarından tutuklanan zanlılar Muhammed Tapınç bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Meselede tutuklanan Hasan Tapınç ise bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, zanlı Muhammed Tapınç’ın Lefkoşa’da meydana gelen ağır yaralama, vahim zarar, suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1 Muhammed Tapınç’ın 15.08.2022 tarihinde Lefkoşa’da Şht. Osman Yusuf Sokak üzerinde bulunan Apartmana eşya taşıma hususunda aralarında çıkan tartışma sonucu aynı yerde sakin Boris Ndip Takang’ın yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni ciddi şekilde darp edip sağ gözünün kör olmasına sebebiyet verip vahim bedensel zarara uğrattığını anlattı. Polis, zanlı Muhammed Tapınç’ın 16 Ağustos’ta Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, müştekinin gözüne delici bir alet saplandığını ve tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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