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Zanlı 3 gün tutuklu kalacak

Girne'de bir bilgisayar mağazasından laptop çalan zanlı Luay Hısham WAFIQ Al Bawab tespit edilip tutuklanması Üzerine evinde yapılan aramada hem çaldığı laptop hemde uyuşturucu bulundu.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:31
Zanlı 3 gün tutuklu kalacak
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne'de bir bilgisayar mağazasından laptop çalan zanlı Luay Hısham WAFIQ Al Bawab tespit edilip tutuklanması Üzerine evinde yapılan aramada hem çaldığı laptop hemde uyuşturucu bulundu. Zanlı PCR sonuçları çıkmadığı için  gıyabında aleyhine tutukluluk emri alındı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler 18 Mart 2021 tarihinde saat 13.45 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giren Girne’de sakin Hısham Wafıq Al- Bawab'ın mağaza içerisinde bulunan 14.500TL değerindeki Mac Book Pro marka dizüstü bilgisayarını çaldığını söyledi. Polis zanlı Hısham Wafıq Al- Bawab'ın, 19.03.2021 tarihinde Girne’de tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını ve ikametgâhında yapılan aramada neticesinde, ikametgahın giriş kısmında masa üzerinde folyo kağıdı içerisinde yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile çalmış olduğu laptop bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadesinin teyit tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı 3 poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Luay Hısham WAFIQ Al BawabHırsızlık
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