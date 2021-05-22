Zafer Kaya mahkeme huzuruna çıkarıldı

22.05.21 tarihinde saat 11.15 raddelerinde Ötüken köyünde şüpheli hareketleri nedeniyle yanına gelmekte olan polisleri görüp koşarak kaçmaya çalışırken elinde tuttuğu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ağzına atarak gizleyen Zafer Kaya isimli şahıs polis tarafından yakalanıp alıkonduktan sonra götürüldüğü İskele polis müdürlüğünde ağzında muhafaza ettiği sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığındaki maddeyi ve yine uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan bir adet sigara izmaritini çöp sepetine tükürmekte olduğu esnada görevli polisler tarafından görülerek çöp sepetine tükürdüğü uyuşturucu madde ve sigara izmaritine emare olarak el konuldu.