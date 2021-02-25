banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çaygür efsunlu muydu?
Çaygür efsunlu muydu?
Saner neyin altına imza atacak!
Saner neyin altına imza atacak!
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Şimdi de öğrenci düşmanlığı mı?
Hayalperestler iş başında
Hayalperestler iş başında
banner376

Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti

Cihangir’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Bayandursun'un bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Şubat 2021 Perşembe 13:35
Yüzü asık diye kız arkadaşını darp etti
banner337
banner351

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner341
Cihangir’de meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Erkan Bayandursun'un bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara, zanlı Erkan Bayandursun'un "Darp" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Soykara, 23 Şubat 2021 tarihinde, saat 18. 30 raddelerinde Cihangir'deki ikametgâhlarında zanlı ile kız arkadaşı arasında kız arkadaşının yüzü asık olduğu gerekçesiyle sözlü tartışma yaşandığını belirterek, zanlının daha sonra kız arkadaşını boğazını sıkıp ittirmek suretiyle darp ettiğini kaydetti. Olayın polisin bilgisine 24 Şubat 2021 tarihinde geldiğini dile getiren Soykara, zanlının mahkeme emriyle aynı gün tutuklandığını ifade etti. Soykara, müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin Acil Servis bölümünde doktor kontrolünden geçirildiğine işaret ederek, boynunda kızarıklık tespit edildiğini anlattı. Zanlının benzer 4 suçtan sabıkasının bulunduğuna dikkat çeken Soykara, zanlının aynı kişiye karşı 2020 yılında işlediği suçtan dolayı mahkûm edildiğini ve 11 Şubat'ta tahliye edilmesinin ardından 23 Şubat 'ta yine aynı suçu aynı kişiye yönelik işlediğini vurguladı. Soykara, serbest kalması halinde aynı suçu tekrar işleme ihtimalinin yüksek olması nedeniyle zanlının davaları görüşülünceye dek 20 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi'ne gönderilmesini talep etti.

Mahkemeye avukatsız çıkan zanlı da söz hakkı alarak yargılandığı suçları işlediğini ancak bu olayda iftiraya uğradığını beyan etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının davaları görüşülünceye kadar 20 günü geçmeyecek bir süreyle Merkezi Cezaevi'nde beklemesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Erkan Bayandursun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Onyıldız yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Onyıldız yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
14 kişi hakkında yasal işlem
14 kişi hakkında yasal işlem
2 ayrı ikametgahta yangın çıktı
2 ayrı ikametgahta yangın çıktı
İnsan kaçakçılığı ve askeri yasak bölgeyi ihlal
İnsan kaçakçılığı ve askeri yasak bölgeyi ihlal
Ferit Denyalı'ya otopsi yapıldı
Ferit Denyalı'ya otopsi yapıldı
2 gün tuuklu kalacak
2 gün tuuklu kalacak
Uyuşturucu zanlısına iki gün tutukluk
Uyuşturucu zanlısına iki gün tutukluk
Zanlılara 8 gün daha tutukluluk
Zanlılara 8 gün daha tutukluluk
Cezaevine gönderildi
Cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim