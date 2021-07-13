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Yusuf Kısa tutuksuz yargılanacak

Gifa Holding Direktörü Yusuf Kısa’nın Bankacılık Yasasına aykırı Hareket, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Sirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

13 Temmuz 2021 Salı 16:01
Yusuf Kısa tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gifa Holding Direktörü Yusuf Kısa’nın Bankacılık Yasasına aykırı Hareket, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Sirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya kapsamında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tümer Koç olayla ilgili bulguları aktardı. Koç huzurda bulunan zanlı Yusuf Kısa’nın Bankacılık Yasasına aykırı Hareket, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Sirketleri ile Tefeciliğin Önlenmesine İlişkin Yasaya aykırı hareket suçları ile ilgili olarak tutuklandığını söyledi. Polis Merkez bankasından temin edilen raporda, konu şirketlerin www.grandexfinance.com ve www.gifatoken.com isimli internet sitelerinde kredilendirme veya ödünç para verme, yurtdışı ödeme sistemi kuruluşları ve bankalar aracılığı ile fon toplamak suretiyle hesap cüzdanı verilmesi, bu hesap cüzdanı ile birlikte bankacılık işlemleri gerçekleştirmek için bir banka kartı ile birlikte resmi bir banka hesabı sağlamayı hedefledikleri ve topladıkları bu fonlarla kişilerin GIFX ve diğer kripto varlıklar satın alacağının belirtildiği, tüm bu işlemlere ilişkin haber yapıldığını belirtti. Polis, yine Merkez Bankası tarafından söz konusu iki şirketin yasal aykırılık teşkil eden hususlar tespit ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ancak bu bağlamda zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. Polis şahadeti üzerine söz alan Yusuf Kısa’nın Avukatı Ünver Bedevi , iki şirketin Merkez Bankası tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda yasal düzenlemeleri yapacaklarını belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlı için bir kefilin 750 bin TL, bir kefilin 200 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 50 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer yasal mevzuat gereği gerekli düzenlemelerinde yapılmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gifa HoldingYusuf Kısa
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