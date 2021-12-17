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Yusuf Kaplan ve zanlı Hasan Paylaşmaz tutuksuz yargılanacak

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Kaplan ve zanlı Hasan Paylaşmaz teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

17 Aralık 2021 Cuma 15:35
Yusuf Kaplan ve zanlı Hasan Paylaşmaz tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yusuf Kaplan ve zanlı Hasan Paylaşmaz teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kenan Harun Özdemir, zanlı Yusuf Kaplan ve Hasan Paylaşmaz’ın "Sahte Resmí Belge Düzenleme, Sahte Resmi Belgeyi tedavüle sürme ve Sahte Davranışla Kayıt Temin Etmek" suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, 01 Aralık 2021 tarihinde Şans Oyunları ve Beden Eğitimi Yasası’na Aykırı Hareket suçları ile ilgili olarak yasadışı bahis ve kumar oynatan internet sitelerine (Call Center) hizmeti verdiği tespit edilerek tutuklanan Burcu Kotar isimli şahsa, zanlının 2019-2020 yılları arasında Lefkoşa' da, faaliyet gösteren eși Melek Kaplan adına kayıtlı olan "Seyyar Temizlik İșleri" isimli şirketinde çalışmadığı halde, çalışan olduğu yönünde sahte evrak düzenleyip, Çalışma Dairesi’nde tedavüle sürdükten sonra çalışma iznini çıkartmak suretiyle sahte davranışla Burcu Kotar’ın adına çalışma izni temin ettiğini belirtti.  Polis, yürütülen tahkikatta zanlının birçok kişi adına benzer şekilde çalışma izni çıkardığının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının 09 Aralık 2021 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının Lefkoşa'da faaliyet gösteren direktörü olduğu "Bycar" isimlı iş yerínde yapılan aramada eşi ve kardeşi adına kayıtlı temizlik işlerí şirketlerine ait birçok çalışma izinleriyle ilgili belgelerin bulunarak incelenmek üzere alındığını anlattı. Polis, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen arama müzekkeresi ile zanlının ikametgahında bir polis ekibince yapılan aramada kanunsuz herhangi birşey tespit edilmediğini belirtti. Polis,  zanlının gönüllü ifade verdiğini ve gönüllü ifadesinin araştırılması gerektiğini söyledi. Polis, zanlı 1’in ifadesinde zanlı 2 Hasan Paylaşmaz’ın kendisine birçok pasaportları getirdiği yönünde itirafı olduğunu belirtti. Polis, bu meselede 33 kişiye yaptırdıkları yatay geçişle ilgili incelenemelerün sürdüğünü anlattı.

Polis, zanlıların etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyleyip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların  yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmaları, zanlı 1’in 7 bin 500 TL, zanlı 2’nin 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf KaplanHasan Paylaşmaz
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