Yusuf Açıkel 2 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Ertunç Sayıner’in Kasti Hasar, Tecavüz-i Alet Taşıma, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket meselesi ile tutuklandığını belirtti.

Polis, 07.01.2022 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Lefkoşa' da umumi bir yer olan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Cyprus Life Hastanesi karşısında bulunan toprak alan içerisine Lefkoşa' da sakin B.K.' ya ait B.C.Ş.’nin kullanımında bulunan SU 792 plakalı aracı park ettikleri esnada üzerinde plaka olmayan Suzuki Swift marka gri renk bir araç içerisinden inen kimliği meçhul kar maskeli 4 erkek şahıs tasarruflarında bulundurdukları tecavüzkâr alet olan ahşaptan mamul sopalar ile konu aracın ön kaput kısmına vurup batık oluşmasına ve sağ arka kapı üzerinde yine sopa ile vurarak batik oluşmasına sebebiyet verip kasten ve kanunsuz olarak hasara uğratıp rahatsızlık vererek uygunsuz tavrı harekette bulunduktan sonra olay yerinden ayrıldıklarını anlattı.

Polis, 10 Ocak 2022 tarihinde mesele ile ilgili KGYS görüntülerinden yürütülen tahkikat neticesinde olayda kullanılan aracın KJ 057 plakalı araç ve konu aracı kullanan Zanlının tespit edilmesi sonucu Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği adı edilen Lefkoşa' da tespit edilerek tutuklanıp olayda kullanılan KJ 057 plakalı araç emare olarak zapt edildiğini söyledi.

Polis, zanlı Yusuf Açıkel’in söz konusu araçtaki kişilerden biri olduğunun belirlendiğini ve tutuklandıktan sonra gönüllü ifade verip, suçunu itiraf ettiğini aktardı.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin, cep telefonu dökümlerinin, zanlı ile beraber olan 2 şahsın tespiti ve mahkeme önüne çıkartılması ayrıca olayda kullanılan sopaların ve kullanılan kar maskelerinin bulunarak emare olarak zapt edilmesi gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması durumunda aranan kişilere ve emarelere etki etme olasılığı kuvvet ve muhtemel olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.