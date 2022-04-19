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Yurtta dehşet saçtı!

Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Prince Ndyetabura Mutungi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Nisan 2022 Salı 15:26
Yurtta dehşet saçtı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lefkoşa’da meydana gelen bıçakla yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Prince Ndyetabura Mutungi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar huzurda bulunan zanlı Prince Ndyetabura Mutungi’nin 15 Nisan 2022 tarihinde saat 14.20 raddelerinde Lefkoşa’da YDÜ kampüsü içerisinde bulunan yurt odası içerisinde ayni yerde sakin zanlı Prince Ndyetabura Mutungi henüz tespit edilemeyen bir sebepten oda arkadaşı Samuel Eromosele Otaigbe’yi ağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu 31 cm olan bıçağı sırt kısmına bir kez sokmak sureti ile 3 cm uzunluğunda yara açılmasına sebep olup vahim zarara uğratıp ağır bir şekilde yaraladığını aktardı. Polis konu bıçak emare olarak alındığı ve zanlının derdest emir gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlı ve müştekinin gönüllü ifade vererek olayın kaza olduğu beyanında bulunduğunu ancak konunun salimen araştırıla bilmesi için zanlının 2 gün poliste soruşturma maksatlı tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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