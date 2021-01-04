banner377
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Asgari ücret hariç zamlar fora
Asgari ücret hariç zamlar fora
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin çığlığı!
Korona’dan ölen Mahmut Boral’ın ailesinin...
Sivil itaatsizliğe doğru
Sivil itaatsizliğe doğru
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
Özersay’ın Küçük Emrah’ları
banner376

Yüksel Özvurulmuş tutuklu yargılanacak

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp ve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Yüksel Özvurulmuş teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı..

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:00
Yüksel Özvurulmuş tutuklu yargılanacak
banner337
banner351

Kamalı Haber

banner341
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Yüksel Özvurulmuş’un 02 Ocak 2021 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Dumlupınar'da bulunan Levent Apartmanlarında kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile defaten vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip adı edilenin elinde bulunan I Phone 7 Plus marka cep telefonunu elleri ile kasten ve kanunsuzca kırmak sureti ile hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ve polisin olay yerine geldiği esnada müştekiye halen daha şiddet uygularken tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis memuru Alparslan Yavuz zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının müştekiye karşı Şubat 2020 tarihinde de işlemiş olduğu benzer suçtan yargılanıp mahkûm olduğunu belirterek mahkemenin bu hususu da dikkate alarak uygun bir teminata bağlamasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 15 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Yüksel Özvurulmuş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülke tecavüz ve sirkat zanlıları 3'er gün daha tutuklu!
Mülke tecavüz ve sirkat zanlıları 3'er gün daha tutuklu!
Uyuşturucu hapları ithal ettiren aranıyor!
Uyuşturucu hapları ithal ettiren aranıyor!
Darp,kasti hasar ve soygun birarada!
Darp,kasti hasar ve soygun birarada!
Bebeğin durumunun iyiye gitmesi cezayı hafifletti
Bebeğin durumunun iyiye gitmesi cezayı hafifletti
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
11 kişi yasağa uymadı!
11 kişi yasağa uymadı!
352.92 TL değerinde eşya çaldı!
352.92 TL değerinde eşya çaldı!
Ramadan Sönmez'e otopsi yapıldı
Ramadan Sönmez'e otopsi yapıldı
Tutuklanan 66 yaşındaki şahıs yargıçtan doktor kontrolü istedi
Tutuklanan 66 yaşındaki şahıs yargıçtan doktor kontrolü istedi
Karantinasız 3 günlük iznle geldi geri dönmedi!
Karantinasız 3 günlük iznle geldi geri dönmedi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner385

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim