Yüksekten düşen kişi yaralandı

24.03.2019 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa - Dikmen anayolu üzerinde faaliyet gösteren “Cloude 9” isimli eğlence mekanında bulunan James Gatu GİTAU (E-28), söz konusu mekanın girişinde bulunan 3 metre yüksekliğindeki basamaklardan dengesini kaybedip beton zemin üzerine düşmek suretiyle yaralanmıştır. Bahse konu şahıs kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
24 Mart 2019 Pazar 11:21