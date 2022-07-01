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Yönetim Kurulu Başkanı zimmetine para geçirmekle suçlanıyor

"Fasil 154 Ceza Yasası Zimmet suçu ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarından tutuklanan zanlı Hüseyin Kemaler mahkeme huzuruna çıkarıldı.

01 Temmuz 2022 Cuma 21:39
Yönetim Kurulu Başkanı zimmetine para geçirmekle suçlanıyor

Evrim Kamalı    

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

"Fasil 154 Ceza Yasası Zimmet suçu ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarından tutuklanan zanlı Hüseyin Kemaler mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis zanlı Hüseyin Kemaler’in "Fasıl 154 Ceza Yasası Zimmet suçu ve 62/2017 sayılı Bankacılık Yasasına Aykırı Hareket Etmek" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis 24 Ağustos 2021 tarihinde PGM Adli Polis Müdürlüğünü kanalıyla teslim alınan, KKTC Merkez Bankasının Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd de gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Maaşlardaki Muvazaalı İşlemlerle İlgili olarak hazırlanan denetim raporundan; Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarının, Yönetim Kurulu İdari Müdürü adına açılmış vadesiz mevduat hesabına yatırıldığı, konu havuz hesaba yatan maaşların İdari Müdür tarafından nakit olarak çekilerek Yönetim Kurulu üyelerine nakit olarak verildiği, her ay hesaba yatan 4 Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarından daha az çekilişler olduğu, hesapta biriken bakiyenin muhtelif zamanlarda ve farklı miktarlarda çekildiği, Yönetim Kurulu üyelerinin ne kadar maaş aldıklarına dair belgelerin KKTC Merkez Bankası denetçilerine ibraz edilmediği, yine Yönetim Kurulu İdari Müdürünün hesaptan muhtelif zamanlarda ve farklı miktarlarda nakit çektiği paraları Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlıya teslim ettiğinin öğrenildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak Limasol Türk Kooperatif Bankası’ndan Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarını aldıklarına dair imza attıkları defter, yatan ve çekilen maaşlara ait dekontlar ve hesap ekstreleri teslim alınıp emare olarak zapt edilmiştir. Polise teslim edilen evrakların KKTC Merkez Bankası denetçilerine o dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan zanlının direktifi ile ibraz edilmediğinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Yürütülen soruşturma neticesinde Yönetim Kurulu Kararı ile Limasol Türk Kooperatif Bankası nezdinde Yönetim Kurulu İdari Müdürü adına açılan hesaba Ocak 2019 tarihi itibarıyla yatmaya başlayan Yönetim Kurulu üyelerinin maaşlarının hesap sahibi tarafından çekilerek imza karşılığı Yönetim Kurulu üyelerine teslim edildiği, yasa gereği Yönetim Kurulu üyelerinin 3 asgari ücret maaş almaları gerekirken Zanlının direktifi ile kendisi hariç diğer 3 üyeye Mart 2019 tarihine kadar Birer asgari ücret ödendiği, Mart 2019 tarihinde bir üyenin istifa edip yerine yeni üye atanması üzerine Zanlının ve yeni atanan üyenin Üçer asgari ücret maaş aldığı, Nisan 2019 tarihinden Şubat 2021 tarihine kadar diğer 2 üyeye Birer asgari ücret ödendiği ve hesapta bu sebeple para biriktiğinin tespit adildiğini belirtti. Polis zanlının Ocak 2019 - Şubat 2021 tarihleri arasında kendisi adına hesaba yatan maaş dan 45.648,15 TL fazla maaş aldığı, zanlının Hesapta biriken paradan Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dışında kendi adına ve Limasol Sigorta hissedarlarından olan bir şahsın adına yazılan makbuzlar ile 2 siyasi partiye yetkisi olmadığı halde toplam 60.000 TL yardım yaptırdığı, yine Hesapta biriken paradan yetkisi olmadığı halde Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisi dışında 13.786,42 TL kendi vergisini ödettirdiği yani Zanlının Yönetim Kurulu maaşlarının yattığı hesapta biriken toplam 119.434,57 TL’nin üzerinde malikmiş gibi tasarrufta bulunup Zimmet suçunu ve 62/2017 sayılı Bankacılık yasasına aykırı hareket ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlının etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, ileride davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 100 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı iki kefilin 200’er bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve ayda bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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