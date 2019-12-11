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Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı

Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı

11 Aralık 2019 Çarşamba 17:36
Yolda bulduğunu iddia ettiği uyuşturucudan tutuklandı

10.12.19 tarihinde, Narkotik ve kaçakçılığı önleme şubesi ekiplerinin yapmış oldukları devriye esnasında, Salamis yolu üzerinde yaya olarak yürümekte olan Tochukuwu Peter Kalu‘nun şüpheli hareketleri dikkat çekmiş ve üzerinde yapılan aramada giydiği eşofmanın sağ ön cebinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr madde bulunarak emare alınmış ve adı edilen şahıs tutuklanmıştır. Sürdürülen tahkikatta zanlının evinde çanta içerisinde kimlik belgeleri ve eşyaları bulunan arkadaşı Michael Oghenetega Alımı’da mesele ile ilgili bağlantısı olabileceği şüphesiyle polis tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 11.10.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına şahadet veren Polis memuru Raif Safa, 10.12.19 tarihinde zanlı 1 Tochukuwu Peter Kalu nin Salamis yolu üzerinde yürümekte olduğu esnada görüldüğünü, şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde arama yapıldığını aktardı. Arama esnasında zanlı 1’ in giymekte olduğu eşofmanın sağ ön cebinde beyaz kağıda sarılı yarım gr ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirten Safa zanlının tutuklandığını söyledi.

Aynı gün zanlının ikametgâhında arama yapıldığına değinen Safa, salon içerisindeki kanepe üzerinde, kahverengi renk kartona sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 20 gr ağırlığında madde, masa üzerinde ise Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr. ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirtti.

İkametgâhta devam eden arama esnasında yatak odasında zanlı 2 Michael Oghenetega Alımı ya ait kimlik kartı, pasaport ve özel eşyalarının bulunduğu bir sırt çantasının tespit edilmesi ve meseleyle bağlantısı olabileceği şüphesiyle emare olarak alındığını belirten Safa, ayni gün zanlı 2’ nin de tespit edilerek tutuklandığına değindi.

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Zanlı 1 Tochukuwu Peter Kalu üzerinde bulunan yarım gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi yolda yürürken yerde bulduğuna dair gönüllü bir ifade verdiğine değinen Safa, zanlının evinde tespit edilen uyuşturucu maddelerin de kendisine ait olduğunu söylemesine rağmen başka bir izahatta bulunmadığına vurgu yaptı.

Zanlı 2 Michael Oghenetega Alımı nın ise meseleyle ilgili hiçbir bağlantısı olmadığı ve bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olmadığı konusunda beyanı olduğunu belirten Safa zanlı 2 nin de beyanı dışında bir ifade vermediğine değindi.

Meselenin yeni olduğunu söyleyen tahkikat memuru Safa, zanlı 2’ nin suçla ilgili bağlantısının araştırılacağını, zanlı 1’ in vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını ve alınması gereken başka ifadelerin de olduğunu belirttikten sonra zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuMichael Oghenetega AlımıTochukuwu Peter Kalu
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