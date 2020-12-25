Yolculara kestiği bilet paralarını maaşına karşılık muhasebeye eksik veren sanığa 3 ay hapis cezası

Gazimağusa’da bir otobüs şirketinde biletçi olarak çalışmakta olan Dörtyol sakini Mesut Ünal (E-49), 12-17 Aralık tarihleri arasında otobüs yolcularına kesmiş olduğu 118 bilete karşılık tahsil ettiği 1452 TL parayı iş yeri muhasebesine teslim etmeyip sirkat etmesi nedeniyle şikâyet üzerine tutuklanmış ve müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla aleyhine dosya tanzim edilmişti.

Sanık aleyhine tanzim edilen dosya bugün 25.12.20 tarihinde Gazimağusa’da oturumlarına devam etmekte olan Ağır Ceza Mahkemesinde karara bağlanarak sanık 3 ay hapse mahkûm edildi.

Başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol, kıdemli yargıç Ayşen Toroslu ve üye yargıç Hazan Aksun’dan oluşan Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin sanık hakkındaki kararı kıdemli yargıç Ayşen Toroslu tarafından okundu.

Toroslu, sanığın suçunu kabul yönünde idrak beyan ettiğini ve benzer sabıkası olmadığına değindikten sonra savunma avukatının sanıkla ilgili yapmış olduğu savunmasına değindi.

Sanık avukatı yapmış olduğu savunmada, sanığın orta okul mezunu 50 yaşında 3 çocuk sahibi olduğunu, rahatsızlığı nedeniyle eşinin çalışmadığını, hesap işlerinden anlamadığını ve ailesinin geçimi için bir şirkette otobüs yolcularına bilet kesmek suretiyle hayatını idame ettiğini, sanığın bahse konu tarihte müştekiden maaş alacağı olduğu düşüncesiyle tahsil etmiş olduğu para içerisinden 1452 TL para aldığını, amacının sirkat etmek olmadığını, parayı muhasebeye bu nedenle eksik verdiğini, müştekinin ise kendisinden izahat istemeden olayı polise bildirdiğini belirtti. İlerleyen zamanda sanığın eksik parayı geri ödediğini ve müştekinin de şikayetini geri çektiğini, sanığın maaş karşılığı müştekiden alacağı olan parasının halen ödenmediğini, yaşadığı bu süreçte suçun vahametini idrak ettiğini, nadim olduğunu, polise ve mahkemeye suçunu kabul etmekle yardımcı olduğunu beyan ederek sanığa mülayim bir ceza takdir edilmesini talep etti dendi.

Kıdemli yargıç Ayşen Toroslu sözlerine devamla sanığın kendi ikrarı ve iddia makamının sunduğu olgu ve emareler ışığında sanığı aleyhine getirilen davadan suçlu bulup mahkûm ederiz dedi. Sanığa uygun cezayı takdir ederken işlenen suçun nevi, suçla ilgili mevzuatı, suçun işleniş şeklini dikkate alıp değerlendirmemiz gereken diyen Toroslu 7 yıla kadar hapislik cezası öngören bu gibi suçların ciddi ve vahim suçlar arasında olduğuna dikkat çekti.

Bu tür suçlarda çalışma ortamında istihdam edenle müstahdem arasında güvene dayalı ilişkilerin bozulması ilişkileri sarstığı gibi büyük mağduriyetlerin de yaşanmasına neden olur denilen kararda, kamu yararı gereği bu gibi suçları işleyenlere karşı ağır cezaların verilmesi kaçınılmazdır dendi.

Netice olarak sanığın 3 çocuk babası olması, eşinin rahatsız kendisinin de ortaokul mezunu ve 50 yaşında birisi olduğu, sirkat ettiği miktarın cüzi bir rakam olduğu ve maaşına karşılık aldığı yönünde olgular görülmektedir diyen Toroslu, bu unsurların sanık lehine değerlendirildiğini belirterek sanığa oy birliğiyle 3 ay hapislik cezası verildiğini söyledi. (MHA)