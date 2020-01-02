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Yol verme kavgası kanlı bitti

Yol verme kavgası kanlı bitti

02 Ocak 2020 Perşembe 13:54
Yol verme kavgası kanlı bitti

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da yol verme sorunu yüzünden çıkan kavga nedeni ile tutuklanan zanlılar Danyal Özdilaver ve John Dilaver bugün mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlı Özdilaver 20 Aralık 2019 tarihinde Süheyla Argüden’in kaçırılıp soyulması meselesinden tutuklanıp teminata bağlanmıştı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, 02 Ocak 2020 tarihinde saat 03.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Müftü Hilmi Sokakta bulunan Berlin Bar önündeki asfalt yol içerisinde, yol vermeme konusunda aralarında çıkan tartışma neticesinde Lefkoşa'da sakin Danyal Özdilaver ve John Dilaver bir taraf; Naim Temel ve Umut Özer diğer bir taraf olup karşılıklı olarak birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak üzere bir kavgada yer aldıklarını ve bu kavga esnasında Naim Temel ve Umut Özer’in muhtelif yerlerinden kesici bir aletle yaralandıklarını mahkemeye aktardı. Polis, Naim Temel ve Umut Özer’in almış olduğu yaralardan dolayı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisinde müşahede altına alındığını anlattı. Polis,  aynı gün mesele ile ilgili olarak Danyal Özdilaver ve John Dilaver’in olay mahallinde tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, meselenin tahkikatına henüz yeni başlandığını ve yine meselede aranan şahıslar ile bulunması gereken kesici ve delici alet olduğunu söyleyerek,  tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 02.01.2020 16:43
Anahtar Kelimeler:
John DilaverDanyal Özdilaver
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