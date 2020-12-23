Yol kenarında park ettiği aracında şüpheli görülen şahıs polis devriyesine yakalandı

22.12.20 tarihinde saat 23.30 raddelerinde, Beyarmudu köy girişi yakınlarında park halinde bulunan FZ 077 plakalı aracın şöför koltuğunda polis devriye ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen Mehmet Miray Emirzadeoğluları (E-33) ‘in aracında yapılan aramada paspas altında Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındıktan sonra zanlı tutuklandı.

Zanlı bugün 23.12.20 tarihinde kanunsuz Hint keneviri tasarrufu ile ilgili olarak Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Cüneyt Arkın yemin altında verdiği şahadette, 22.12.20 tarihinde Beyarmudu köyünde yol kenarında park halinde duran FZ 077 plakalı araç içerisinde şüpheli hareketleri görülen zanlının cürümleri önleme şubesi ekipleri tarafından tespit edildiğini söyledi. Araç içerisinde yapılan aramada paspas altında Hint keneviri türü uyuşturucu ihtiva ettiğine inanılan 1 adet ucu yanık sigara bulunarak emare alındıktan sonra zanlının tutuklandığını söyleyen PM Arkın, 23.12.20 tarihinde zanlının evinde arama müzekkeresi tahtında yapılan aramada salon içerisindeki masa üzerinde beyaz peçete üzerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Zanlının ayni gün gönüllü bir ifade verdiğine değinen PM Arkın, alınan ifadenin teyit ve tekzibinin yapılacağını, emare alınan uyuşturucu ve materyallerin uzmana gönderildiğini, alınması gereken ifadeler yanında aranmakta olan bir şahsın olduğuna dikkat çektikten sonra zanlı aleyhine 2 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)