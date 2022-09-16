Yol çalışması yapan görevliye çarptı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan-Balıkesir anayolunda güvenlik tedbirleri alıp, yol çalışması yapan görevli Mehmet Koçak’a (E-42) aracının sağ ön kısmı ile çarparak ağır yaralanmasına neden olan zanlı Şerif Selcan Baltrak tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Karasalih, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Şerif Selcan Baltrak’ın "Dikkatsiz sürüş neticesinde ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası yapmak" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis,

15.09.2022 tarihinde saat 16:45'de Ercan-Balıkesir anayolu Yonca Kavşağı üzeri Balıkesir'de, Lefkoşa'da sakin Şerif Selcan Baltrak’ın (E-40) yönetimindeki TSV 012 plakalı araç ile tek şeritli yolda kuzey istikametinden Ercan Havaalanı istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde inişe geçtiği esnada yol içerisinde yol çizim görevlisi olarak çalışan ve gerekli emniyet tedbirlerini alıp sağ tarafı gugolarla kapatıp sol taraftan yeterli geçiş imkanı vermesine rağmen önce söz konusu gugolara ve sonrasında Lefkoşa'da sakin Mehmet Koçak’a (E-42) aracının sağ ön kısmı ile çarpması neticesinde ağır yaralanma ile neticelenen bir trafik kazası meydana geldiğini anlattı.

Polis, kazada yaralanan Mehmet Koçak’ın olay yerine gelen 112 acil ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesinin acil servise kaldırıldığını ve Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Polis, zanlının mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek işlemiş olduğu suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis, bugün 06.00’da mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni ve ağır yaralı olan Mehmet Koçak'ın hayati tehlikesini olduğundan, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Govsa, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.