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Yiyecek bulmak için girdiği evde sakinlere şortunu çıkaran sanığa 18 ay hapis

23 Kasım 2021 Salı 00:17
Yiyecek bulmak için girdiği evde sakinlere şortunu çıkaran sanığa 18 ay hapis

Kapalı ancak kilitsiz balkon penceresinden yiyecek bulmak için girdiği evde şikayetçi ev sakini ve evde kalan kız arkadaşına yakalandıktan sonra giysilerini aşağı indirip çıplak kalıp, edep yerini teşhir eden sanığa ağır ceza mahkemesi acımadı ve 18 ay hapislik cezası verdi.

Gazimağusa kaza mahkemesinde oturumlarına devam etmekte olan başkan kıdemli yargıç Musa Avcıoğlu, kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu ve üye yargıç Özge Uğraşın’ dan oluşan ağır ceza mahkemesi, 21.10.2020 tarihinde Gazimağusa’ da geceleyin ev açma, cinsel tacizde bulunma, mülke tecavüz ve Suç işlemeye teşebbüs suçlarından hakkında 4 dava getirilen sanık Sodig Omomog Bolahan ile ilgili davayı görüşüp karara bağladı ve sanığı aleyhine getirilen davalardan 18 yıl hapse mahkûm etti.

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Kıdemli yargıç Pınar Beyoğlu tarafından okunan kararda önce iddia makamının aktarmış olduğu bilgilere yer verildi. 21.10.2020 tarihinde saat 04.00 raddelerinde sanığın aç olduğu gerekçesiyle Gazimağusa’ da D.Ö isimli müşteki kadının kalmakta olduğu ikametgaha bir cürüm işlemek kastıyla kapalı ancak kilitsiz balkon penceresini açıp  içeriye girdiğini, evin yatak odasında yatmakta olan ve kendisini fark eden müşteki ile kız arkadaşına, alt kısmını çıplak bırakarak edep yerlerini göstermek suretiyle cinsel tacizde bulunduğunu, çıkan şamatada diğer odalarda kalan iki tanığın da yardımlarıyla sanığın etkisiz hale getirilerek durumdan polisin haberdar edildiği belirtildi.

Sanık avukatının beyanlarına da değinilen kararda sanığın annesinin 3 yıl önce vefat ettiği, babasının ise iflas etmesi neticesi kendisine para gönderilemediği nedeniyle sanığın zor günler geçirdiğini, aç kalması nedeniyle yiyecek bulmak ümidiyle kapalı ve kilitsiz balkon penceresini kullanarak müştekinin kalmakta olduğu daireye giriş sağladığını, şikayetçi ve kız arkadaşını karşısında görmesi üzerine şortunu çıkardığını ancak herhangi bir eylemde bulunmadığına dikkat çekerek genç ve sabıkasız bir kişi olan sanığın bu olaydan dolayı pişman ve üzgün olduğunu, aleyhine getirilen davaları kabul etmek ve mahkemeden özür dilemek suretiyle adaletin erken tecelli etmesine katkıda bulunmasının dikkate alınarak sanığa mülayim davranılması talebinde bulunduğuna değinildi.

İddia makamının sanığın vermiş olduğu gönüllü ifade ve tebliğ edilen yazılı davasının emare olarak mahkemeye sunulduğunu belirten Beyoğlu, sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini söyledi. Herkesin huzur içinde yaşama hakkına sahip olduğunu, kimsenin bu ortamı bozmaya hakkı olmadığına dikkat çeken Beyoğlu, geceleyin ev açma suçunun ciddi bir suç olduğunu ve 10 yıla kadar hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğunu aktardıktan sonra bu gibi suçları işleyenlere karşı hapislik cezası dışında bir ceza verilemeyeceğini söyledi.

Tüm unsurlar dikkate alındıktan sonra 27 yaşında sabıkasız bir şahıs olan sanığı aleyhine getirilen davalardan suçlu bulur mahkûm ederiz diyen Beyoğlu, sanığa 18 ay hapislik cezası verildiğini söyledi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sodig Omomog Bolahan
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