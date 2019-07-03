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Yine kadına şiddet ve tehdit

Yine kadına şiddet ve tehdit

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:43
Yine kadına şiddet ve tehdit

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da şiddet mağduru ini evine geri dönmesi için darp eden zanlı Hamit Elver, tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Kamuran Kale, zanlı Hamit Elver’in 18 ve 29 Haziran 2019 tarihlerinde Lefkoşa’da meydana gelen şiddet kullanma tehdidi ve darp meselesine methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 18.06.2019 tarihinde saat 20:30 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde ayni yerde sakin Hamit Elver’in (E-48-işsiz-TC) eşi N.E ile aralarında maddi konulardan dolayı çıkan sözlü tartışmaya müteakiben adı edilene sol yandan yaklaşarak sağ elinin tersi ile yüzünün sağ kısmına iki kez tokat atmak suretiyle darp ettiğini belirtti. Polis, yine 29.06.2019 tarihinde saat 10:00 raddelerinde Lefkoşa’da  Ortaköy  bölgesinde bir ikametgah içerisinde Hamit Elver’in eşi N.E ile evine dönmesi hususunda tartıştıkları esnada adı edilene hitaben "1 hafta sana müddet veriyorum, evine dönmezsen sana ne yapacağını biliyorsun" diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ayni gün zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının aleyhinde yürüttüğüm soruşturmada adı edilenin KKTC'ye en son 27.12.2011 tarihinde 30 günlük vize ile giriş yaptığı daha sonra yasal süre dolmasına rağmen çıkış yapmayarak ikamet izinsiz duruma düştüğünü 16 Mayıs 2012 yılında aftan yararlandığını fakat yasal süre olan 45 gün içerisinde yine KKTC'den çıkış yapmayarak tekrar ikamet izinsiz konuma düştüğünü tespit ettiğini anlattı.

Polis, zanlının 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz olarak bulunduğunu ve aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
DarpKoca
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