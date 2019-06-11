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Yine kadına şiddet ve darp

Yine kadına şiddet ve darp

11 Haziran 2019 Salı 13:11
Yine kadına şiddet ve darp

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sakin Eren Gürkan, kız arkadaşını yumruklayıp, burun kemiği ve kulak zarının yırtılmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanarak, bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meseleyle bağlantılı olarak mahkemede olayın bulgularını aktaran polis memuru Emre Tosun, 26.05.2019 tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “vahim zarar, ciddi darp”  suçlarına methaldar olduklarını belirtti. Polis,  26.05.2019 tarihinde saat 04.30 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Eren Gürkan’ın, kız arkadaşı M.K’nin kalmakta olduğu Gönyeli’de bulunan ikametgahının salon odası içerisinde aralarında çıkan kıskançlık meselesi sebebiyle tartıştıkları esnada kendisinin elinden telefonu aldığı gerekçesi ile sinirlenerek kız arkadaşının başına ve yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi bir şekilde darp edip adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına ve kulak zarının yırtılmasına sebep olduğunu anlattı. Olayın polisin bilgisine 10.06.2019 tarihinde geldiğini belirten polis, üniversite öğrencisi olan zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Eren GürkanKızArkadaşDarp
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