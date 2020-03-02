banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107310
ALTIN
318.293
DOLAR
6.2160
STERLİN
7.9381
EURO
6.9160
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
İngiltere sessizliğini sürdürüyor
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
8 kişinin hesabı sorulmuş muydu?
Kendimi bildim bileli yeni bir hastane yapılacak!
Kendimi bildim bileli yeni bir...
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları
Hastane Yangınının Gizli Kahramanları

Yine kadına şiddet!

Haspolat’ta eşi ile alkol içtiği için tartışıp şiddet uygulayan zanlı Salman Karışık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yine kadına şiddet!

Haspolat’ta eşi ile alkol içtiği için tartışıp şiddet uygulayan zanlı Salman Karışık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

02 Mart 2020 Pazartesi 16:57
Yine kadına şiddet!
banner337

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

banner317
Haspolat’ta eşi ile alkol içtiği için tartışıp şiddet uygulayan zanlı Salman Karışık tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Plevne, olguları aktardı. Polis, zanlı Salman Karışık’ın ciddi darp suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 28.02.2020 tarihinde saat 17.30 raddelerinde Haspolat’ta sakin Salman Karışık’ın ikametgâhının salon kısmında sürekli alkol aldığı gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma neticesinde eşi Z.K’nin sol gözüne sağ eli ile yumruk attıktan sonra yine sağ eli ile başına yumruk vurduğunu anlattı. Polis, müştekinin polise 29.02.2020 tarihinde hastaneye götürüldüğünü belirtti. Polis, zanlının 01.03.2020 tarihinde tespit edilip, tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 75’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Salman KarışıkDarpŞiddet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlılarına 3 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısı teminatı ödeyemedi
Uyuşturucu zanlısı teminatı ödeyemedi
15 gün cezaevine gönderildi
15 gün cezaevine gönderildi
Çaluda ve Ünverdi'ye açılan dava 5 Mart'a ertelendi
Çaluda ve Ünverdi'ye açılan dava 5 Mart'a ertelendi
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
Girne'de hırsızlık
Girne'de hırsızlık
Ani ve gayrii tabii ölüm (gelişme)
Ani ve gayrii tabii ölüm (gelişme)
Kanunsuz giriş yapan mültecilere yardımcı olan kişi tutuklandı
Kanunsuz giriş yapan mültecilere yardımcı olan kişi tutuklandı
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
Asayiş ve trafik denetimleri sürüyor
KKTC'ye kanunsuz giriş
KKTC'ye kanunsuz giriş

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim