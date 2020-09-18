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Yine kadına şiddet

Girne’de meydana gelen olayda eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp eden Cengizhan Yaran bugün mahkemeye çıkarıldı.

18 Eylül 2020 Cuma 19:46
Yine kadına şiddet
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne’de meydana gelen olayda eski nişanlısını eleştiren sevgilisini darp eden Cengizhan Yaran bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezile Kesat, 15.09.2020 tarihinde saat 03.30 sıralarında Girne’de Şht. Ali Avcı sokak üzerinde zanlının eski nişanlısını eleştirdiği gerekçesiyle aralarında çıkan tartışma sonucu sevgilisi H. G.’yı iki eliyle göğsünden itip yere düşürüp darp ettikten sonra ağız kısmına yumruk atıp dişinin kırılmasına sebep olduğunu belirtti. Zanlının olayın ardından tutuklandığını kaydeden polis, daha sonra müştekinin ifade vererek şikâyetini geri çektiğini belirtti.

Kesat, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme bir kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cengizhan YaranDarp
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