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Yine kadına şiddet

Girne’de Akacan Elegance sitesinde meydana gelen olayda kız arkadaşını darp eden Emmanuel Zivagwe bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

11 Eylül 2020 Cuma 19:13
Yine kadına şiddet
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de Akacan Elegance sitesinde meydana gelen olayda kız arkadaşını darp eden Emmanuel Zivagwe bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, 05.09.2020 tarihinde saat 02.30 sıralarında Girne’de zanlının sitede bulunan ikametgahı içerisinde kıskançlık yüzünden aralarında çıkan tartışma neticesinde  kız arkadaşı E.K.’nin yüzüne yumruk atmak suretiyle darp ettiği sırada burun kemiğinin kırılmasına sebep olduğunu söyledi. Polis, zanlının akabinde kız arkadaşının sol eline eliyle vurup takma tırnağının kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Şikayetin 6 Eylül’de yapıldığını kaydeden polis, aranan şahıs ilan edilen zanlının kalmakta olduğu site içerisinde tespit edilerek, tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 2019 yılından beri ülkede kaçak olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderdi.

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Anahtar Kelimeler:
Emmanuel ZivagweDarpŞiddet
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