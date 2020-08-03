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Yine kadına şiddet!

Kız arkadaşını darp etti!

03 Ağustos 2020 Pazartesi 12:30
Yine kadına şiddet!
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Balkona tırmanıp darp etti

3 Ağustos 2020 tarihinde Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan girerek darp eden zanlı Olanrewaju Alabi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yatak odasında darp

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, elde edilen olguları şu şekilde aktardı.

Polis, mahkeme huzurunda bulunan zanlı Olanrewaju Alabi’nin, Mülke Tecavüz ve Darp suçlarına karışmış olduğunu belirterek, zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde, saat 00.00 sıralarında kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkonundan tırmanarak izinsiz girişte bulunduğunu ve mülke tecavüz suçunu işlediğini daha sonrasında kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesi ile kız arkadaşı P.T’yi yatak odasında tokat atarak darp ettiğini bildirdi.

Anahtarı da varmış

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını hatırlatarak, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni olduğunu ve zanlının Nijerya vatandaşı olup konu KKTC'deki statüsünün araştırılacağını ayrıca apartman sakinleri ve çevre sakinlerinden temin edilecek ifadelerin mevcut olup zanlının tahkikata müdahale etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu vurguladı.

Polis, zanlının eve anahtarla girdiğini ileri sürdüğünü ve kendilerine anahtar verdiğini belirterek, bu anahtarın konu dairenin kapısını açıp açmadığının da araştırılacağını söyledi.

3 gün tutuklu kalacak

Polis, tahkikatı salimen yürütmek için zanlının 3 gün süre ile Poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Son Güncelleme: 03.08.2020 13:17
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa DarpLefkoşa Kadına şiddet
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